ओम चैप्टर 1: कब धमाका करेंगे धनुष और ममूटी? नए पोस्टर के साथ की फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा

फिल्म ओम चैप्टर 1: उधिरम – द ब्लड वुड जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। बीते दिनों क्लैश डेट की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया था।

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कब रिलीज होगी ‘ओम चैप्टर 1’

धनुष और ममूटी अभिनीत फिल्म 'ओम चैप्टर 1: उधिराम – द ब्लड वुड' की नई रिलीज डेट की घोषणा हो चुकी है। फिल्म 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेकर्स ने शुक्रवार को रिलीज डेट के साथ धनुष और ममूटी के पोस्टरर्स भी दिखाये। इसमें दोनों एक्टर्स एक्शन भरे अंदाज में बंदूक लिए खड़े हैं।