हनुमान अंश तेलुगु रिलीज: हिंदी पट्टी के बाद अब साउथ सिनेमाघरों में सजेगी फिल्म; जानिए कब देगी दस्तक?

होम्बले फिल्म्स ने संभाला जिम्मा

फिल्म 'हनुमान अंश' की तेलुगु रिलीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को पहले 18 सितंबर को रिलीज किया जाना था। मगर, ऐसा हो नहीं पाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले उम्मीद थी कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अपने 'फॉर्च्यून फोर सिनेमाज' बैनर के तहत तेलुगु वर्जन पेश करेंगे। हालांकि, फिल्ममेकर के करीबी एक सूत्र के मुताबिक, 'हनुमान अंश' टीम के साथ डील टूटने के बाद वे रिलीज से अलग हो गए। हैदराबाद में 15 सितंबर को होने वाला तेलुगु टीजर लॉन्च इवेंट भी आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया। सूत्रों ने पुष्टि की कि त्रिविक्रम अब तेलुगु रिलीज से नहीं जुड़े रहेंगे। अब होम्बले फिल्म्स तेलुगु रिलीज की जिम्मेदारी संभाल रही है।