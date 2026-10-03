'सिग्मा' कलेक्शन: जेसन संजय की फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, जानें अब तक किस भाषा में हुई कितनी कमाई

किस भाषा में कितनी कमाई की?

पहले दिन- तमिल भाषा ने 925 शो में 50.10 प्रतिशत की कुल ऑक्यूपेंसी के साथ 1.50 करोड़ रुपये की कुल कमाई की। वहीं, तेलुगु भाषा में 888 शो में 25.94 प्रतिशत की कुल ऑक्यूपेंसी के साथ 85 लाख रुपये का टोटल कलेक्शन किया।

दूसरा दिन -फिल्म ‘सिग्मा’ ने अब तक कुल 2.63 रुपये बॉक्स ऑफिस पर बटोर लिए हैं। फिल्म ने दूसरे दिन 276 तमिल भाषा शो में अब तक 18 लाख का कलेक्शन किया है। वहीं तेलुगु भाषा को 201 शो में 10 लाख की कमाई की है।



हिंदी भाषा में कितने दर्शक?

सिग्मा के हिंदी भाषा ने अपनी ओपनिंग पर कुल 43.44 प्रतिशत की उपस्थिति दर्ज की। सुबह के शो में 35.69 प्रतिशत और दोपहर के शो में 46.69 प्रतिशत उपस्थिति रही। शाम के शो में 39.69 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि रात के शो में सबसे अधिक 51.69 प्रतिशत उपस्थिति रही।