अल्लू अर्जुन: रिलीज से पहले ही 'राका' ने रचा इतिहास, एटली की फिल्म के नाम दर्ज हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

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फिलहाल 'राका' को रिलीज होने में तो अभी एक साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन इसी बीच अल्लू अर्जुन की फिल्म ने इतिहास रच दिया है। एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। विज्ञापन 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखा चुके साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्म 'राका' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है, तभी से दर्शक इसे लेकर उत्साहित हैं।

'राका' ने बनाया कौन सा रिकॉर्ड?

सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही साइंस-फिक्शन फिल्म 'राका' में अल्लू अर्जुन लीड रोल में नजर आएंगे। उनके साथ दीपिका पादुकोण, मृणाल ठाकुर, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी। अब सन पिक्चर्स ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है।



उसमें अल्लू अर्जुन और एटली अपने हाथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट लिए नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में लिखा है, 'इतिहास रचा गया। ये एक ऐसी वैश्विक जीत है, जो भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर ले जाती है। 'राका' ने रियल टाइम में सबसे ज्यादा लोगों के साथ मोशन कैप्चर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर कमाल कर दिया है। इसमें एक साथ 37 कलाकारों को कैप्चर किया गया। इस उपलब्धि के लिए अल्लू अर्जुन और एटली को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला है।'



यह रिकॉर्ड फरवरी 2026 में फिल्म की शूटिंग के दौरान बनाया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर को प्रमाणित किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सीनियर एडजडिकेटर ने एक समारोह में लीड एक्टर अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली को सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर फिल्म की मुख्य कास्ट और क्रू भी मौजूद थी।

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क्या बोले अल्लू अर्जुन?

अल्लू अर्जुन ने भी इस कामयाबी को माना और इसे पूरी टीम के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने इस कारनामे को ऑफिशियल तौर पर मान्यता देने और उनकी कोशिशों का सम्मान करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया।



अभिनेता ने अपने एक्स हैंडल पर एक नोट शेयर किया और लिखा, 'इस पल से सच में बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूं। राका का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना बहुत खास बात है। आगे क्या होने वाला है, इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। एटली गारू, यह बहुत खास है।'

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क्या बोले एटली?

डायरेक्टर एटली ने कहा, 'बचपन में हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बड़े आश्चर्य के साथ सुना करते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम खुद कोई रिकॉर्ड बनाएंगे। एक ही शूट में 37 मोशन-कैप्चर एसेट्स को साथ लाने के लिए यह सम्मान मिलना मेरे लिए बेहद खास और भावुक पल है।'



एटली ने आगे लिख, 'मेरे लिए यह इस बात की याद दिलाता है कि जब हम बड़ा सपना देखते हैं और पूरे विश्वास के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कभी-कभी असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान की कृपा से मैं अपनी पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने इस सपने पर भरोसा किया और इस पल को हमारा बनाया।'