एडवांस बुकिंग: इस शहर को नानी की 'द पैराडाइज' का इंतजार, रिलीज से पहले तोड़ा कई फिल्मों के कलेक्शन का रिकॉर्ड

क्या है एडवांस बुकिंग का गणित?

‘द पैराडाइज’ 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मगर फिल्म की रिलीज से पहले ही यह तय हो गया है कि फिल्म की ओपनिंग से पहले दिन काफी भीड़ देखने को मिलेगी। सैकनिल्क फिल्म ने 1,029 शो के लिए लगभग 58,000 टिकट बेचे। ब्लॉक सीटों को छोड़कर कुल कमाई 1.25 करोड़ रुपये से अधिक रही। ब्लॉक सीटों को शामिल करने पर, पहले दिन की कमाई लगभग 3.81 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। सभी राज्यों में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग हैदराबाद में देखी गई है।