बिहार बाढ़: ‘जनता के बीच कब आएंगे?’, मनोज तिवारी पर भड़के लोग; बेटी के 'बिग बॉस' प्रमोशन पर उठाए सवाल

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ट्रोलिंग्स के वीडियो हुए वायरल

वायरल वीडियो में एक शख्स मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए कहता नजर आ रहा है कि चुनाव के समय नेता जनता के बीच वोट मांगने पहुंचते हैं, लेकिन मुसीबत के समय उनकी मौजूदगी नजर नहीं आती। वीडियो में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी के करियर और उनके 'बिग बॉस' में जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

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हाल ही में अपनी बेटी के 'बिग बॉस' में जाने पर खुद मनोज तिवारी ने शो में जाकर उनको सपोर्ट किया था। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग बाढ़ की स्थिति के बीच मनोज तिवारी की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं।