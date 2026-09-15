हनुमान अंश: 'सफलता से सीख लेनी चाहिए', सोनू सूद ने की फिल्म की जमकर तारीफ; कहानी को लेकर कही ये बात

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फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता के बारे में बात करते हुए सोनू ने कहा कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन यह साबित करता है कि किसी फिल्म के लिए बड़ा बजट, बड़े सितारे या बड़े स्तर का प्रमोशन होना जरूरी नहीं है। फिल्म के लिए जरूरी है ऐसी कहानी, जो दर्शकों के दिल को छू सके और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सके।एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि 'हनुमान अंश' जैसी फिल्म इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आशीर्वाद के अलावा, यह इस बात को भी साबित करती है कि यह बजट, चेहरे, कलाकार या मार्केटिंग के बारे में नहीं है। यह उस कंटेंट के बारे में है जो काम करता है, जो आत्मा से जुड़ता है।'