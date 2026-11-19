आयुष्मान बोले- 'भाई से बेहतर कोई नहीं हो सकता'

ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जब आयुष्मान से प्रेम के उनके पसंदीदा रोल के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने सलमान खान की तारीफ की। आयुष्मान खुराना ने कहा, 'सलमान भाई से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वह ओजी प्रेम हैं। हम सभी उन्हें प्रेम के तौर पर अपना आदर्श मानते हैं। उनका लॉन्च प्रेम के साथ ही हुआ था'। एक्टर ने यह भी बताया कि प्रेम बनना सिर्फ एक किरदार को निभाना नहीं है, बल्कि उनके मूल्यों को अपनाना है।

बता दें कि 'OG' का मतलब 'ओरिजिनल गैंगस्टर' होता है। इंटरनेट स्लैंग में इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति या चीज से होता है, जो असली, अनुभवी और अपने क्षेत्र का दिग्गज हो।