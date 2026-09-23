अल्लू अर्जुन: एक्टर ने सुकुमार को दी अवॉर्ड जीतने की बधाई, सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा- इस पल का इंतजार था

अभिनेता अल्लू अर्जुन ने मंगलवार को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित होने पर अपने फिल्म निर्देशक सुकुमार बी को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

एक्टर अल्लू अर्जुन ने फिल्म ‘पुष्पा: द रूल’ के लिए सुकुमार को पुरस्कार मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘मेरे निर्देशक सुकुमार को हार्दिक बधाई! मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। यह पुरस्कार मेरे लिए उतना ही मायने रखता है जितना मेरा। आखिरकार, हम दोनों को ‘पुष्पा’ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आभारी हूं।’ इतना ही नहीं फिल्म के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया। इसे कैप्शन में टीम ने लिखा, ‘एक ऐसी कहानी के लिए राष्ट्रीय सम्मान जिसने नियमों को फिर से लिखा। प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा ‘पुष्पा: द रूल’ लेखक का पुरस्कार जीतने पर सुकुमार गारू को बधाई।’