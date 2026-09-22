सोफिया हयात: सलमान खान को पाखंडी कहने के बाद अभिनेत्री का यू टर्न; पहले लगाया था इल्जाम, अब कही यह बात

पहले की थी सलमान की आलोचना

‘बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान की प्रतिक्रिया के बाद सोफिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ‘सलमान एक हिपोक्रेट बेवकूफ हैं। जब मैं बिग बॉस में थी, तब उन्होंने मेरे शरीर और चेहरे की आलोचना की थी और गौहर से कहा था कि उनका शरीर अच्छा है।'



क्यों आया सलमान को गुस्सा?

बीते दिनों से सेलेब्स को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। मगर हाल ही में कैटरीना कैफ को उनके लुक्स को लेकर कुछ लोगों ने ट्रोल किया था। वहीं सलमान को भी उनकी उम्र को लेकर ट्रोल किया गया था। इसके बाद बीते एपिसोड में सलमान ने ट्रोलर्स को जमकर घेरा और कड़े बयान दिए। यहां तक कि सलमान ने अपनी शर्ट भी निकाल दी और ट्रोलर्स को कहा कि अब ट्रोल करो। इस मामले पर सलमान ने बिना कैटरीना का नाम लिए उनका भी समर्थन किया।