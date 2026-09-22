{"_id":"6ab242d85a30e038bf0c13d8","slug":"veer-pahariya-and-aparshakti-khurana-starrer-film-prem-keetanu-trailer-released-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"प्रेम कीटाणु: कॉमेडी-दोस्ती और प्यार, वीर पहाड़िया और अपारशक्ति खुराना की फिल्म में रोमांस की भी दिखी झलक","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन वीर पहाड़िया और अपारशक्ति खुराना की अदाकारी से सजी अपकमिंग फिल्म ‘प्रेम कीटाणु’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में कॉलेज लाइफ, दोस्ती और प्यार दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें दो दोस्तों के बीच लड़की को लेकर पैदा होने वाली स्थिति की भी झलक है। ट्रेलर में रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिला है।

ट्रेलर में क्या है?

2 मिनट 43 सेकेंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि वीर पहाड़िया एक लड़की (आफिया सैयद) के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें उससे प्यार हो जाता है। उनकी प्रेम कहानी अच्छी चल रही होती है। इस बीच अपार शक्ति खुराना आ जाते हैं। वीर को लगता है कि आफिया का और आपर शक्ति खुराना का चक्कर चल रहा है। इसे लेकर दोनों में गलतफहमी होती है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।

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दोस्ती और प्यार पर ध्यान

फिल्म का बैकड्रॉप कॉलेज का है। ट्रेलर में कैंपस, दोस्तों के साथ मस्ती और युवाओं के बीच होने वाली नोकझोंक को दिखाया गया है। कहानी में रोमांस के साथ दोस्ती भी है। ट्रेलर में पहले प्यार को दिखाया गया है, जिसमें छोटी-सी बात भी बड़ी लगती है। बाद में दिल टूटने और गलतफहमी का दौर दिखाया गया है।

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