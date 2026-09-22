जमुई वायरल वीडियो: आयशा खान और खुशबू पाटनी ने की मामले की निंदा, सोशल मीडिया पोस्ट कर पूछे कई सवाल

बिहार के जमुई में कोचिंग क्लास से लौट रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की। मामले का वीडियो सामने आने के बाद देशभर में कई लोग इस घटना की निंदा करते हुए रोष जता रहे हैं। इसी बीच अभिनेत्री आयशा खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जताया है। वहीं दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी वीडियो पोस्ट कर मामले की निंदा की।

आयशा खान ने पूछा आरोपियों से सवाल

जमुई में हुई इस घटना पर अभिनेत्री आयशा खान ने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर की। उन्होंने लिखा, ‘किसने मांगी आपसे सलाह? किसने मांगी मोरल पुलिसिंग? आप हैं कौन? किसने दिया आपको हक? क्या किया जाए कि आपको और आप जैसे लोगों को अक्ल आए? मैं यकीन नहीं कर सकती कि कुछ लोग सच में यह कह रहे हैं कि मोरल पुलिसिंग करने का तरीका सही हो सकता है।

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भाई, कैसी मोरल पुलिसिंग? ट्यूशन से वापस आ रही है, और अगर नहीं भी आ रही होती, तो आप कौन होते हैं? आपसे किसने पूछा? और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि आसपास मौजूद हर कोई रिकॉर्ड कर रहा था और उन्हें लगा कि इसे पोस्ट करना ठीक है? तो कोई डर नहीं? कोई एहसास नहीं? कोई नैतिकता नहीं? ओह, तो इन लोगों को मोरल पुलिसिंग की जरूरत है, है ना?





इससे पहले आयशा ने सोमवार शाम भी सोशल मीडिया पर मामले की आलोचना की थी। अभिनेत्री ने लिखा था- 'बिहार में जो कुछ हुआ उसकी वीडियाे देखकर हैरान हूं। कभी इस तरह से लोग आपको घेर लें और रिकॉर्ड भी करें, यह साेचना भी अपने आप में डरावना है। संस्कृति के नाम पर लोगों का उत्पीड़न करना बंद करें।'