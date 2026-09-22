बिग बॉस 20: अमन गांधी ने छीनी यंग डीएसए की पावर; क्या घर से कट जाएगा रैपर का पत्ता? दोनों में जमकर हुई तकरार

क्या गुल्लू की वजह से हुआ खेला?

अमन गांधी ने यंग डीएसए की पावर छीनी, इसके बाद रैपर का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों के बीच जमकर तकरार हुई। सामने आए प्रोमो में दोनों एक-दूसरे पर भड़क रहे हैं। वहीं, यह भी देखा जा सकता है कि यंग की पावर कम करने का संकेत गुल्लू ने दिया था। बता दें कि इस सीजन को भी सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। यह शो आप रोज रात नौ बजे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वहीं, रात साढ़े दस बजे कलर्स टीवी पर देख सकते हैं।