दिलजीत दोसांझ: 15 नवंबर को इंदौर में होगा कॉन्सर्ट, नहीं गाएंगे 'पटियाला पैग' समेत ये गाने, जानिए क्यों?

कॉन्सर्ट से पहले तय किए गए सख्त नियम

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ 15 नवंबर को इंदौर में अपना ऑरा टूर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि, इवेंट से कुछ दिन पहले ही उनके आने वाले कॉन्सर्ट की जांच हो रही है। कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं। चंडीगढ़ के डॉ. पंडितराव धरेनवर की शिकायत के बाद खबर है कि महिला और बाल विकास विभाग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि कॉन्सर्ट में ऐसे गाने न बजाए जा,एं जिनका बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है।

निर्देशों में खास तौर पर शराब और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों से बचने के लिए कहा गया है।