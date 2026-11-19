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शशि थरूर जल्द ही टीवी होस्ट के तौर पर अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। वह डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'इतिहास: रामायण बियॉन्ड बॉर्डर्स' को होस्ट करते नजर आएंगे। यह चार एपिसोड की सीरीज होगी।मेकर्स ने सीरीज का प्रोमो भी जारी कर दिया है, जिसमें दर्शकों को इसकी एक झलक देखने को मिली है। इस सीरीज के जरिए रामायण की उस यात्रा को दिखाया जाएगा, जो सदियों में भारत से निकलकर एशिया के कई देशों तक पहुंची। इसमें भगवान राम, सीता, हनुमान और रावण जैसे प्रमुख किरदारों के जरिए महाकाव्य के अलग-अलग सांस्कृतिक रूपों को समझने की कोशिश की जाएगी।