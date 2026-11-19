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#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On reports of actor Saif Ali Khan receiving death threat from Baba Siddiqui murderers, Shiv Sena MLC Dr Neelam Latika Diwakar Gorhe says, "...A few people threaten Bollywood actors every few weeks and want to extort them. They want to scare the Bollywood actors. But when Balasaheb Thackeray was still with us, people were scared to issue threats like this. But now I feel that the underworld is trying to establish itself once again. But Maharashtra Police is capable. Shiv Sena is capable. When an attack happens, Deputy CM Eknath Shinde reaches there. So, to those who are making such threats, I would like to say that technology is so advanced right now. Their location can be traced. So, Govt will take action at the earliest..." — ANI (@ANI) November 19, 2026

मीडिया से बातचीत के दौरान नीलम गोरे ने कहा, 'हर कुछ हफ्तों में कुछ लोग बॉलीवुड कलाकारों को धमकी देते हैं और उनसे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। वे फिल्मी सितारों को डराना चाहते हैं। लेकिन जब बालासाहेब ठाकरे हमारे बीच थे, तब लोगों की ऐसी धमकी देने की हिम्मत नहीं होती थी। अब मुझे लगता है कि अंडरवर्ल्ड एक बार फिर मुंबई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।'नीलम गोरे ने आगे कहा, 'लेकिन महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है। शिवसेना भी सक्षम है। जब भी कोई हमला होता है, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पहुंचते हैं। इसलिए जो लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूं कि आज तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी।'