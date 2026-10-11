नवरात्रि 2026: परदे पर कब-कब बरसी मां की कृपा? माता रानी पर बनी हैं ये फिल्में, एक की कमाई सुन तो चौंक जाएंगे

इन दिनों सिनेमाघरों में फिल्म 'हनुमान अंश' की खूब चर्चा है। इसकी रिलीज को यूं तो दो महीने से अधिक हो गए हैं, मगर यह अब तक दर्शकों के बीच छाई हुई है। महज दो करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म दुनियाभर में 400 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। मगर, चमत्कार का ऐसा ही दृश्य साल 1975 में भी देखने को मिला था। माता रानी पर बनी एक फिल्म आई थी। जानिए उस फिल्म से जुड़े किस्से और साथ ही नवरात्रि पर उन फिल्मों के बारे में भी जानिए, जो माता रानी की महिमा की कहानी दिखाती हैं...

विज्ञापन