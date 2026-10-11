राजपाल यादव: 'बेटियों का पिता होने के नाते...'; महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित अभिनेता; नवरात्रि पर की खास अपील

पूछा- 'क्या हर बेटी सुरक्षित है'?

राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, 'नवरात्रि के नौ दिन हम शक्ति की आराधना करते हैं। अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनको पूजते हैं। उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन, जब महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सामने आती हैं, तो मन में एक सवाल उठता है कि जिस देश में हम कन्याओं को देवी मानते हैं, वहां क्या हर बेटी सच में सुरक्षित है?