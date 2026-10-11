राजपाल यादव: 'बेटियों का पिता होने के नाते...'; महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित अभिनेता; नवरात्रि पर की खास अपील
Rajpal Yadav: अभिनेता राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महिला सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन लोगों से एक खास अपील की है।
विस्तार
शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आज रविवार से शुरू हो गया है। अभिनेता राजपाल यादव ने नवरात्रि के पहले दिन महिला सुरक्षा को लेकर बात की है। साथ ही उन्होंने बेटियों के पिता होने के नाते महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए चिंता जताई है। एक्टर ने क्या कहा है? जानिए
पूछा- 'क्या हर बेटी सुरक्षित है'?
राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, 'नवरात्रि के नौ दिन हम शक्ति की आराधना करते हैं। अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनको पूजते हैं। उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन, जब महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सामने आती हैं, तो मन में एक सवाल उठता है कि जिस देश में हम कन्याओं को देवी मानते हैं, वहां क्या हर बेटी सच में सुरक्षित है?
बेटियों के पिता होने के नाते भावुक एक्टर
उन्होंने आगे लिखा है, 'बेटियों का पिता होने के नाते, मेरे लिए यह सवाल और भी भावुक कर देने वाला है। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी बिना किसी डर के अपने सपने पूरे करे। अपनी मर्जी से जिंदगी जिए और हर जगह सम्मान पाए। देवी मां की पूजा तभी सार्थक है, जब हम उनकी शक्ति को सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर स्त्री के सम्मान और सुरक्षा में भी पहचानें'।
लोगों से की संकल्प की अपील
राजपाल यादव आगे लिखते हैं, 'इस नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा नहीं पर यह संकल्प भी लेने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटियों को सिर्फ हिम्मत से जीना नहीं सिखाएंगे, बल्कि उन्हें एक ऐसी दुनिया देने की कोशिश करे, जहां उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हर दिन लड़ना न पड़े, क्योंकि कन्या पूजन केवल एक रस्म नहीं है। हर बेटी के सम्मान और अधिकारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद भी है।