बॉक्स ऑफिस: 'जेलर 2' ने रचा इतिहास, 800 करोड़ कमाई के साथ खाते में दर्ज यह रिकॉर्ज, जानें बाकी फिल्मों का हाल

भारत में जेलर 2 की कमाई कितनी?

फिल्म 'जेलर 2' 15 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले वीक भारत में इसने 334.35 करोड़ रुपये कमाए। दूसरे वीक 95.55 करोड़ का कलेक्शन किया। इसकी रिलीज को तीसरा वीक चल रहा है। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन 3.40 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, कल मंगलवार को 20वें दिन कमाई 3.35 करोड़ रुपये रही। जेलर 2 का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टोटल नेट कलेक्शन 463.15 करोड़ रुपये हो चुका है।