{"_id":"6aeab5f4d92e80764d0aabe7","slug":"singer-kanika-kapoor-confirm-separation-from-husband-gautam-hathiramani-after-4-years-of-marriage-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कनिका कपूर: 'बेबी डॉल' सिंगर की 4 साल बाद टूटी दूसरी शादी, बताई पति गौतम हथीरमानी से अलग होने की वजह","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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कनिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने अलग होने की जानकारी दी और इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। उनके इस ऐलान के बाद से ही दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इससे पहले कनिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की तस्वीरें भी हटा दी थीं। विज्ञापन बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल, हाल ही में उन्होने बिजनेसमैन गौतम हथीरमानी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। दोनों ने साल 2022 में लंदन में शादी की थी।

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क्यों टूटी कनिका की शादी?

हाल ही में एक इंटरव्यू में कनिका ने अपनी शादी टूटने की वजह को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने साफ किया कि उनके और गौतम के अलग होने की वजह कोई तीसरा शख्स नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उन खबरों को भी गलत बताया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि वह गौतम के साथ लागोस में नहीं रहना चाहती थीं।



कनिका ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'काफी सोच-विचार के बाद मैंने और मेरे पति ने अलग-अलग रास्तों पर चलने का फैसला किया है। हमने साथ में जो समय बिताया, उसके लिए मैं आभारी हूं और उनके अच्छे भविष्य की कामना करती हूं। मैं सभी से अपील करती हूं कि इस मुश्किल वक्त में हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और हमारे प्रति संवेदनशील रहें।'

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अलगाव से दुखी हैं गौतम?

वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम के दोस्तों का कहना है कि वह इस अलगाव से काफी दुखी हैं। उनके दोस्तों ने बताया कि गौतम को शुरुआत से ही पता था कि कनिका एक आजाद ख्यालों वाली महिला हैं और काम के सिलसिले में अक्सर दुनिया भर में सफर करती रहती हैं। कई बार वह एक ही हफ्ते में सेंट ट्रोपेज, लंदन और मुंबई के बीच यात्रा करती थीं।



रिपोर्ट के मुताबिक, कनिका का सिंगिंग करियर और लगातार ट्रैवल करना, जबकि गौतम का काम की वजह से लागोस में रहना, दोनों के बीच दूरियों और उम्मीदों में अंतर की वजह बना। हालांकि, कनिका ने इस बात को अलग होने की वजह मानने से इनकार किया है।

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क्या बोलीं सिंगर कनिका

एक बातचीत में कनिका ने कहा, 'मेरी जिंदगी में कोई दूसरा शख्स नहीं आया है और मेरी जानकारी के मुताबिक गौतम की जिंदगी में भी कोई और नहीं है। मेरे लिए यह दूसरी बार तलाक का अनुभव है और इसके साथ अपना दुख और निराशा भी जुड़ी हुई है।'



उन्होंने आगे कहा, 'यह कहना कि मैं लागोस में नहीं रहना चाहती थी, बिल्कुल गलत है। यह बहुत आम बात है कि जब किसी शादी में दरार आती है, तो सबसे पहले महिला को ही दोषी ठहराया जाता है। यह गलत है। किसी शादी में असल में क्या हुआ, यह सिर्फ उन दो लोगों को पता होता है जो उस रिश्ते में होते हैं।'



कनिका ने बताया कि फिलहाल वह मुंबई में हैं और तीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'मेरे तीन बच्चे हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे निभानी है। मैं उम्मीद करती हूं कि भविष्य में गौतम के साथ मेरा रिश्ता अच्छा और दोस्ताना बना रहेगा, क्योंकि मैं झगड़ालू स्वभाव की इंसान नहीं हूं। मुझे लगता है कि गौतम भी यही चाहेंगे।'