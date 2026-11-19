15 दिन में बनाया था ‘धुरंधर’ का गाना

इससे पहले 'धुरंधर 2’ से सतिंदर का गाना ‘जाइये सजना’ भी खूब पॉपुलर हुआ था। इस गाने को जैस्मीन सैंडलस और सतिंदर ने गाया है। एक पुरानी बातचीत में इस बारे में सिंगर ने कहा था, ‘मैं बस लिखता हूं, संगीत बनाता हूं, गाता हूं। मेकर्स ने मुझसे कहा कि यह फिल्म विदेश में भी रिलीज हो रही है, इसलिए कुछ ही घंटों में गाना तैयार करके भेजना होगा। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। लगभग 15 मिनट में मैंने ट्रैक सुना, लाइन लिखी, संगीत बनाया, गाया और भेज दिया। मैंने अपना स्टूडियो बंद किया और अपने कॉन्सर्ट के लिए चला गया। बस इतना ही था। बाद में मुझे प्रतिक्रियाएं मिलीं कि लोगों को यह गाना बहुत पसंद आया है।’