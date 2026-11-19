बीते दिनों अमिताभ बच्चन को भी मिली धमकी

बीते सोमवार को एक गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ऑनलाइन पोस्ट के जरिए अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को भी जान से मारने की धमकी दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर ने कई बड़े दावे किए। उसका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। इसके बावजूद मुंबई में अभिनेता को निशाना बनाने के लिए बुनी उसकी साजिश पर कोई असर नहीं पड़ा है।

बता दें कि बिग बी को यह धमकी ऐसे समय में मिली है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो कथित शूटर्स को गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं को शक है कि ये लोग मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर 'जलसा' के बाहर गोलीबारी करने की साजिश में शामिल थे।