नेटिजंस क्या बोले?

यह विज्ञापन एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस कंपनी से जुड़ा है, जिसने 'कभी खुशी कभी गम' के 25 साल पूरे होने के मौके पर मुंबई में रायचंद हाउस को फिर से तैयार किया है। फिलहाल इस विज्ञापन को देख नेटिजंस बेहद उत्साहित हैं। यूजर्स ने करण जौहर से फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का सीक्वल बनाने की मांग कर डाली है। वहीं, पू और रोहन के अंदाज ने भी दिल जीत लिया है। एक यूजर ने लिखा है, 'आज भी वही वाइब है'। एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'अंदाज बदला नहीं है'। सुजैन खान, रिद्धिमा कपूर समेत कई सेलेब्स ने भी रिएक्शन दिए हैं।







