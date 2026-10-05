संजय दत्त: 'भारत में शांति नहीं' बयान पर विवाद के बाद एक्टर ने दी सफाई, 'मुन्नाभाई' फिल्म से जोड़ा कनेक्शन
Sanjay Dut Remark Controversy: अभिनेता संजय दत्त इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं, जिस पर विवाद हो गया है। उन्हें ट्रोल किया गया। इसके बाद संजू बाबा ने सोशल मीडिया पर सफाई पेश की है। जानिए क्या कहा?
विस्तार
अभिनेता संजय दत्त हाल ही में शेखर सुमन के शो 'शेखर टुनाइट' में शामिल हुए। यहां उन्होंने एक ऐसी बात कही, जिसे लेकर वे विवाद के घेरे में आ गए हैं। एक्टर ने कहा, 'अब भारत में पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती'। उनकी इस बात ने लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसके बाद संजय दत्त ने सफाई दी है।
सफाई में क्या बोले संजय दत्त?
संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कहा है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट साझा कर सफाई दी है। उन्होंने लिखा है, 'मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनका अपमान करना या उनका अनादर करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा है। मेरी टिप्पणियां एक स्क्रिप्टेड बातचीत के संदर्भ में की गई थीं, जिसका उद्देश्य हल्का-फुल्का और हास्यपूर्ण संवाद करना था'।
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'मुन्नाभाई' से कैसे जोड़ा कनेक्शन?
अभिनेता ने अपने बयान का कनेक्शन अपनी चर्चित फिल्म 'मुन्नाभाई' से जोड़ा है। संजय दत्त ने आगे लिखा है, 'इसके पीछे की भावना मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में दिखाई गई हास्य और व्यंग्य की शैली के समान थी, विशेष रूप से ‘गांधीगिरी’ की उस सोच से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य प्रेम, एकजुटता और सद्भावना का संदेश देना था। दुर्भाग्यवश, मेरी बातों को उस मूल संदर्भ से अलग तरीके से समझा गया'।
मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, उनका अपमान करना या उनका अनादर करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा है। मेरी टिप्पणियाँ एक स्क्रिप्टेड बातचीत के संदर्भ में की गई थीं, जिसका उद्देश्य हल्का-फुल्का और हास्यपूर्ण संवाद करना था। इसके पीछे की भावना मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में दिखाई गई हास्य और व्यंग्य की शैली के समान थी, विशेष रूप से ‘गांधीगिरी’ की उस सोच से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य प्रेम, एकजुटता और सद्भावना का संदेश देना था। दुर्भाग्यवश, मेरी बातों को उस मूल संदर्भ से अलग तरीके से समझा गया।— Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 4, 2026
क्या बोले थे संजय दत्त?
बता दें कि संजय दत्त ने शो 'शेखर टूनाइट' पर बातचीत के दौरान देश के बारे में बात करते हुए उम्मीद जताई कि भारत में फिर से शांति और भाईचारे का माहौल बनेगा। शो में अभिनेता ने कहा 'इस देश के लोग बहुत प्यारे हैं। यहां शांति होनी चाहिए। मुझे अब हमारे देश में वह शांति महसूस नहीं होती। हम भारतीय बड़े दिल वाले और मेहमाननवाज लोग हैं। हमने बहुत कुछ दिया है और हमें हमेशा ऐसा ही बने रहना चाहिए। मैं शिवजी से प्रार्थना करता हूं कि वे दिन जल्द ही वापस आएं।' इस टिप्पणी के बाद संजय दत्त को ट्रोल किया जाने लगा।