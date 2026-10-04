{"_id":"6ac23e1d64d7a7a3950075bb","slug":"sanjay-dutt-sparks-online-debate-after-saying-i-can-not-feel-that-peace-in-our-country-anymore-2026-10-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"संजय दत्त: अभिनेता के किस बयान पर छिड़ा विवाद, यूजर्स ने की जमकर आलोचना; पुराने केस को किया याद","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन हाल ही में मशहूर अभिनेता संजय दत्त शेखर सुमन के शो 'शेखर टुनाइट' में शामिल हुए। यहां उन्होंने एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अब भारत में पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती। उनकी इस बात ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींछा है। कई यूजर्स ने उनके बयान की आलोचना की है।

क्या बोले थे संजय दत्त?

शो 'शेखर टूनाइट' पर बातचीत के दौरान देश के बारे में बात करते हुए, संजय दत्त ने उम्मीद जताई कि भारत में फिर से शांति और भाईचारे का माहौल बनेगा। शो में अभिनेता ने कहा 'इस देश के लोग बहुत प्यारे हैं। यहां शांति होनी चाहिए। मुझे अब हमारे देश में वह शांति महसूस नहीं होती। हम भारतीय बड़े दिल वाले और मेहमाननवाज लोग हैं। हमने बहुत कुछ दिया है और हमें हमेशा ऐसा ही बने रहना चाहिए। मैं शिवजी से प्रार्थना करता हूं कि वे दिन जल्द ही वापस आएं।'

विज्ञापन

विज्ञापन

यूजर्स ने संजय दत्त पर साधा निशाना देश में शांति के बारे में संजय दत्त की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कुछ यूजर्स ने उनके पुराने रिकॉर्ड का जिक्र किया। एक यूजर ने लिखा 'लगता है उन्हें शांति तभी मिलती है, जब वह आतंकवादियों की मदद करते हैं। उन्हें उस शांति की जरूरत है। कितना बेवकूफ है?'

एक और यूजर ने कमेंट किया, 'वह किस तरह की शांति की बात कर रहे हैं? अगर भारत में शांति नहीं है तो किस जगह पर है? क्या पड़ोसी देश में?'

एक और यूजर ने लिखा 'वह किस समय की बात कर रहे हैं? क्या 1990 की? जब देश में दंगे होते थे और आतंकवादियों के हमले होते थे?'





विज्ञापन

विवादों में रहे थे संजय दत्त

बता दें कि नेटिजेंस ने संजय दत्त के विवाद से जुड़े होने की तरफ भी इशारा किया है। अभिनेता 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में गैर-कानूनी रूप से एके-56 राइफल और 9 एमएम पिस्तौल रखने के लिए गिरफ्तार हुए थे। उन्हें TADA के ज्यादा गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया था।