विवादों में समय रैना: शो में की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, मौलाना ने लगाया ये आरोप; कहा- होनी चाहिए कार्रवाई

Saharanpur, Uttar Pradesh: On comedian Samay Raina's show, Jamiat Dawat-ul-Muslimeen patron and Deobandi cleric Maulana Qari Ishaq Gora says, "Information was received that there is a comedian, and this comedian has been in controversies before as well, whose name is Samay Raina. He was doing a comedy show, and in that, a woman came whose name is stated to be Salma. And that woman says that she has come with her cousin. So on that, he makes a sarcastic remark in a joking manner, saying, "Cousin, meaning husband?" Look, some comedians in our country have reached a point where they don't even know what they are saying and how far they are crossing the line. This comedian should remember his previous controversies as well, as to which controversies he has been involved in..."