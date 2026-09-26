बिग बॉस 20: वीकएंड का वार में सलमान खान लगाएंगे रीति तिवारी की क्लास? आसिफ खान को भी लगेगी फटकार, जानिए क्यों?
Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के वीकएंड के वार का प्रोमो सामने आया है। इसमें सलमान खान को नाराज होते देखा जा सकता है। उन्होंने रीति तिवारी की क्लास लगाई है।
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शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन काफी मजेदार चल रहा है। यहां आपस में प्रतिभागियों के झगड़े भी होते हैं। बीते दिनों रीति तिवारी और काजी तौकीर के बीच जबर्दस्त फाइट हुई। रीति ने कुछ 'अपशब्द' भी काजी को बोल दिए। फिर, एक टास्क के दौरान भी रीति ने काजी को काफी गलत शब्द कहे। उनके इसी व्यवहार पर सलमान खान फटकार लगाते दिखेंगे।
सलमान खान ने रीति से क्या कहा?
'बिग बॉस' में वीकएंड का वार एपिसोड में सलमान खान घरवालों के पूरे वीक के व्यवहार पर चर्चा करते हैं। नियम और सीमाएं तोड़ने वाले प्रतिभागियों को लताड़ा भी जाता है। इस बार निशाने पर रीति तिवारी और आसिफ खान रहे। सामने आए प्रोमो में सलमान खान ने रीति से कहा, 'आप काजी के प्रति बहुत ही जलन रखती हैं और असुरक्षित हैं'। इस पर रीति कहती हैं, 'मैं जलती तो नहीं हूं, मुझे एक इंसान के तौर पर वह पसंद नहीं हैं'।
सलमान ने आगे कहा, 'एक लिमिट में डिसरिस्पेक्ट करना होता है, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दीं'। रीति ने अपनी सफाई दी, मगर सलमान ने एक नहीं सुनी। बता दें कि रीति, अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी की बेटी हैं।
सलमान ने आसिफ खान से किया सवाल
प्रोमो में देखा जा सकता है कि इसके बाद सलमान खान सभी घरवालों से कहते हैं, 'आप लोगों को ये नहीं लगा कि ये डिसरिस्पेक्ट की सारी लाइन क्रॉस कर गईं। आप लोग चढ़ा रहे थे और ये चढ़ रही थीं'। इसके बाद सलमान ने गुस्से में आसिफ खान से पूछा, 'कहां गई आपकी अक्ल ? अगर आपकी बहन के ऊपर ये डिस होता और इसे कोई और करती तो करने देते आप'?
क्या था मामला?
बिग बॉस में एक टास्क हुआ। इसमें यंग और काजी की टीम के बीच प्रतिस्पर्धा थी। दोनों टीमों को एक-दूसरे के प्रतिभागियों को डिस (Diss) यानी बेइज्जत करना था। उनकी आलोचना करनी थी। टास्क की ओट में रीति ने हदें पार करते हुए काजी को काफी कुछ गलत कहा। उनकी टीम उन्हें रोकने की जगह बढ़ावा देती नजर आई। इसी के चलते सलमान खान ने रीति और आसिफ की क्लास लगाई है। बता दें कि यह रियलिटी शो हर दिन रात नौ बजे जियो हॉटस्टार पर आता है और रात साढ़े दस बजे कलर्स पर प्रसारित होता है।