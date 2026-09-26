बॉक्स ऑफिस: कैसी रही 'द वन' की शुरुआत? 'हनुमान अंश' के आगे 'महाकाव्य श्री रामायण' की हालत खराब, जानें कलेक्शन

द पैराडाइज

श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी नानी की इस फिल्म ने कल शुक्रवार को दूसरे दिन 14.90 करोड़ रुपये कमाए। इससे पहले ओपनिंग डे पर गुरुवार को फिल्म का कलेक्शन 34.65 करोड़ रुपये रहा था। रिलीज के दूसरे ही दिन इसमें आधे से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। बता दें कि रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रिव्यू से भी फिल्म ने करीब 11.60 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था। द पैराडाइज का टोटल नेट कलेक्शन 61.26 करोड़ रुपये हो चुका है।