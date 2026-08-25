सलमान खान: कैसे अपने बॉडी डबल का ख्याल रख रहे सलमान? वामसी ने फिल्म का शेड्यूल तक बदला, जानें क्या है मामला
Salman khan Helped Parvaz kazi: अभिनेता सलमान खान फिलहाल वामशी पेडिपल्ली की फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस दौरान उनके बॉडी डबल परवेज काजी की तबियात खराब होने से शूटिंग शेड्यूल में चेंज किया गया था। अब काजी के स्वास्थ्य की अपडेट उनके मैनेजर ने दी है।
विस्तार
अभिनेता सलमान खान फैंस समेत फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की भी काफी मदद करते हैं। एक्टर के बॉडी डबल परवेज काजी की मदद की।
सलमान खान ने की काजी की मदद
इन दिनों सलमान खान की फिल्म की शूटिंग चल रही है। यह फिल्म का निर्देशन वामसी कर रहे हैं। इसी दौरान सलमान के बॉडी डबल परवेज काजी की तबियत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। काजी के मैनेजर ने एक मीडिया हाउस को बातचीत में कहा…
- परवेज अब ठीक हैं, उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ।
- उनकी तबियत घर पर खराब हो गई थी।
- इसके बाद उन्हें हैल्थ चैकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया।
- इस दौरान सलमान सर ने परवेज का ख्याल भाईयों की तरह रखा।
- परवेज रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही सेट पर वापसी कर सकते हैं।
पहले परवेज को लेकर मिली थी खबर
कुछ दिनों पहले सलमान खान के बॉडी डबल परवेज काजी के खराब तबियत की खबरें आ रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज को सेट पर दिल का दौरा पड़ गया था। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते खबरें आईं कि जब तक काज़ी ठीक नहीं हो जाते, सलमान खुद एक्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही शूटिंग के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया था। हालांकि, अब काजी की तबीयत ठीक है और उम्मीद है कि वे जल्द ही ठीक होकर सेट पर लौट आएंगे।
परवेज काजी और सलमान का लंबा साथ
परवेज काजी कई साल से सलमान खान के बॉडी डबल के तौर पर काम रहे हैं। उन्होंने प्रेम रतन धन पायो, सुल्तान, टाइगर ज़िंदा है, रेस 3, भारत, दबंग 3 और राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई जैसी फिल्मों में उनके साथ काम किया है। सलमान से उनकी मिलती-जुलती शक्ल के कारण वे प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और फिल्म सेट से दोनों की साथ की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं।
मुंबई में चल रही फिल्म की शूटिंग?
सलमान खान की यह आगमाी एक्शन फिल्म के लिए मुंबई में शूट हो रही है। फिल्म में उनके साथ नयनतारा भी हैं। टीम ने इस महीने की शुरुआत में छह सप्ताह का मुंबई शेड्यूल शुरू किया, जिसमें तीन बड़े एक्शन दृश्यों की योजना बनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेडिपल्ली ने गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी के प्राइम फोकस स्टूडियो में एक अफगान गांव का पुनर्निर्माण किया है, जहां सलमान और नयनतारा ने कई बड़े एक्शन दृश्यों की शूटिंग की है।