सलमान खान: कैसे अपने बॉडी डबल का ख्याल रख रहे सलमान? वामसी ने फिल्म का शेड्यूल तक बदला, जानें क्या है मामला

पहले परवेज को लेकर मिली थी खबर

कुछ दिनों पहले सलमान खान के बॉडी डबल परवेज काजी के खराब तबियत की खबरें आ रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज को सेट पर दिल का दौरा पड़ गया था। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते खबरें आईं कि जब तक काज़ी ठीक नहीं हो जाते, सलमान खुद एक्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही शूटिंग के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया था। हालांकि, अब काजी की तबीयत ठीक है और उम्मीद है कि वे जल्द ही ठीक होकर सेट पर लौट आएंगे।