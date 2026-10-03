सलमान खान: 'बस 19-20 का अंतर है'; भाईजान से हो रही साजिद नाडियाडवाला के बेटे सूफियान की तुलना, वीडियो वायरल

सूफियान की मां वर्धा खान ने क्या कहा?

सूफियान की मां वर्धा खान सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बेटे की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती हैं। उन पर भी यूजर्स के खूब कमेंट्स आते हैं और अधिकांश लोग सूफियान को सलमान जैसा बताते हैं। बीते दिनों जब एआई से बना 80 के दशक वाला लुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आया, तब वर्धा ने अपने बेटे सूफियान की तस्वीरें भी शेयर की थीं। इस पर एक यूजर ने लिखा था, 'सलमान का बेटा'। इस टिप्पणी पर वर्धा ने बहुत सलीके से जवाब दिया था, 'सलमान का भतीजा'। एक यूजर ने लिखा था, 'सूफियान लगते हैं सलमान जैसे। भतीजा भी तो बेटा होता है'।



