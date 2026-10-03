बिग बॉस 20: क्यों काजी पर भड़के सलमान? कनिका बोलीं- इनमें हवा आ गई है; माही और आम्रपाली के बीच फिर हुआ विवाद

‘बिग बॉस 20’ में यह हफ्ता काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। मगर अब ‘वीकेंड का वार’ के प्रोमो में सलमान खान ने काजी तौकीर की जमकर क्लास ली। वहीं आम्रपाली और माही के बीच काफी विवाद हुआ। क्या है मामला?

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काजी तौकीर को लगी फटकार

‘बिग बॉस 20’ में इस हफ्ते काजी का कनिका से किया गया मजाक उन पर भारी पड़ गया। बीते एपिसोड में काजी और कनिका के बीच मजाक चल रहा था। इस पर काजी ने कुछ ऐसा बोला जो कनिका समेत सभी घरवालों को अपमानजनक लगा। ‘वीकेंड का वार’ के प्रोमो में सलमान खान इसी मुद्दे पर काजी को आड़े हाथों लेते दिख रहे हैं। इस क्लिप में सलमान ने कनिका से सलमान ने पूछा कि क्या काजी ने उन्हें सॉरी कहा? इस पर कनिका ने कहा नहीं, इसके बाद काजी ने कहा कि उन्होंने कनिका को मजाक में सॉरी बोला था। उनकी यह बात सुनने के बाद सलमान को गुस्सा आ गया। उन्होंने भड़कते हुए काजी को कहा कि यह मजाक में सॉरी बोलना क्या होता है?