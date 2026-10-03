केबीसी: बिग बी की एक झलक के लिए कभी 'जलसा' के बाहर दिनभर खड़ा रहा था फैन; अब शहंशाह ने दिया घर आने का न्यौता

कैसे हुए बिग बी के दर्शन?

प्रतिभागी ने बिग बी को किस्सा सुनाते हुए कहा, 'मैं साल 2024 में पहली बार अपनी मां को लेकर आया था। यहां आकर मैंने बहुत सारे स्मारक देखे। आईपीएल मैच भी देखा। फिर, भी मम्मी की कुछ आशा पूरी नहीं हुई। वो बोल रही थीं कि बच्चन जी से कब मिलेंगे? मुझे मालूम था कि आप हर इतवार को शाम पांच बजे अपने फैंस से मिलते हैं। 12 बजे से ही फैंस का सैलाब आने लगा। मैंने अपने जीवन में ऐसा फैंस का सैलाब कभी नहीं देखा था। हम 12 बजे से शाम पांच बजे तक जलसा के बाहर ही थे। फिर, आपका दर्शन हुआ, वह पल मैं कभी नहीं भूल सकूंगा सर'।