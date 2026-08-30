‘जब तक फिल्म थिएटर में है…’, ‘हनुमान अंश’ को फ्लॉप कहने पर क्या बोले डायरेक्टर? दावों पर जताई नाराजगी

सिर्फ 25 थिएटर्स में मिली स्क्रीनिंग

विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी बताई। उन्होंने कहा कि फिल्म के दूसरे हफ्ते की कमाई पहले हफ्ते में 250 थिएटर्स से हुई कमाई के लगभग बराबर रही, जबकि दूसरे हफ्ते में फिल्म सिर्फ 25 थिएटर्स में दिखाई जा रही थी।

हालांकि, दूसरी बड़ी फिल्मों की रिलीज के कारण फिल्म को सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग को लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

डायरेक्टर ने बताया कि थिएटर मालिकों के पास दो और बड़ी फिल्में थीं, जिनके ज्यादा शो लगाए जा रहे थे। इसकी वजह से हनुमान अंश के कई शो हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि जब दूसरी फिल्मों के सारे शो बिक गए, तब हालात और मुश्किल हो गए।