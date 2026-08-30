ब्रेन स्ट्रोक के बाद बदली राहुल रॉय की जिंदगी, रोज लेते हैं 8 दवाइयां और छोड़ी ये चीजें; एक्टर ने किया खुलासा
Rahul Roy: फिल्म आशिकी से रातोंरात स्टार बने एक्टर राहुल रॉय ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर खुलकर बात की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
विस्तार
साल 2020 में ब्रेन स्ट्रोक का सामना करने वाले राहुल ने बताया कि उस समय उन्हें खुद नहीं पता था कि वह दोबारा चल या बोल पाएंगे या नहीं। हालांकि, अब एक्टर की हालत पहले से काफी बेहतर है और वह धीरे-धीरे काम पर भी वापसी कर रहे हैं।
ब्रेन स्ट्रोक के बाद कैसी है राहुल रॉय की जिंदगी?
राहुल रॉय अब अपने नए प्रोजेक्ट सुपर बादशाह को लेकर चर्चा में हैं। यह कुकू टीवी की सीरीज है, जिसमें वह टीवी एक्टर करणवीर बोहरा के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभा रहे हैं।
फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में राहुल ने कहा, ‘जब करणवीर बोहरा और माधवी मेरे पास इस रोल के लिए आए तो मैं बहुत खुश हुआ। बस मुझे अपनी स्पीच प्रॉब्लम को लेकर थोड़ी चिंता थी, क्योंकि 2020 में कारगिल में शूटिंग के दौरान मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। लेकिन करणवीर ने पूरे समय मेरा साथ दिया।’
रोज लेते हैं 8 दवाइयां
राहुल ने आगे कहा, ‘ब्रेन स्ट्रोक के बाद मुझे खुद नहीं पता था कि मैं दोबारा चल या बोल पाऊंगा या नहीं। मैं पहले बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था और नॉन-वेज भी खाता था। लेकिन अब मैं वीगन हो गया हूं। मैंने प्याज, लहसुन और दूध भी छोड़ दिया है और अब ज्यादातर जैन खाना खाता हूं। हर दिन नाश्ते के बाद मैं 8 दवाइयां लेता हूं। लेकिन अब चीजें पहले से काफी बेहतर हैं।’
2020 में आया था ब्रेन स्ट्रोक
- साल 2020 में आशिकी एक्टर राहुल रॉय को कारगिल में फिल्म ‘LAC - लिव द बैटल’ की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था।
- इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में उनके ब्रेन और हार्ट की एंजियोग्राफी की गई थी।
- इस हादसे के बाद राहुल को लंबे समय तक अपनी सेहत और रिकवरी पर ध्यान देना पड़ा।
- अब वह धीरे-धीरे अपने काम की तरफ वापस लौट रहे हैं।
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