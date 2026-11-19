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इस बीच अब एक्ट्रेस ने बताया है कि 'रामायण' में सीता बनने को लेकर उनके दादा ने क्या प्रतिक्रिया दी। साई ने बताया कि उनके दादा ने उनके अभिनय को लेकर जो बात कही थी, उसका असली मतलब कुछ और ही था। विज्ञापन नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे समेत कई कलाकार नजर आए। फिल्म में साई पल्लवी को सीता के किरदार में देखने के लिए जहां कुछ फैंस उत्साहित थे, वहीं कुछ ने उनकी कास्टिंग को लेकर भी सवाल भी उठाए।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोशल मीडिया पर साई पल्लवी के दादा का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहे थे कि साई ने 'रामायण' में अभिनय नहीं किया है। अब एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इस वीडियो की सच्चाई बताई है।



उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को एडिट किया गया था और उसमें उनके दादा की पूरी बात नहीं दिखाई गई थी। साई के मुताबिक, उनके दादा की यह बात दरअसल उनकी तारीफ थी। उन्होंने बताया कि उनके दादा ने कहा था, 'मुझे नहीं लगता कि उसने अभिनय किया है, मुझे लगता है कि उसके जरिए खुद भगवान ने अभिनय किया है।'

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दादा-दादी बचपन में कहते थे देवी-देवता

साई पल्लवी ने इससे पहले एक अन्य इंटरव्यू में अपने बचपन और परिवार से जुड़ी एक खास बात भी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि उनके दादा-दादी उन्हें और परिवार के दूसरे बच्चों को अक्सर देवी-देवता कहकर बुलाते थे।



हालांकि, इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती थीं। साई ने बताया कि जब भी बच्चे कोई गलती करते थे, तो उनके दादा-दादी उन्हें याद दिलाते थे कि वे देवी हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभिनेत्री ने बताया, 'मैं ऐसे घर में पली-बढ़ी हूं, जहां मेरे दादा-दादी हमें देवी-देवता कहकर बुलाते थे। जब हम कुछ गलत करते थे, तो वे कहते थे कि तुम देवी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे काफी दबाव महसूस होता था।'

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