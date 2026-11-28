फिल्ममेकर करण जौहर ने गाने पर अपनी रिएक्ट करते हुए लिखा, 'ओह माय गॉड। बेंगर। भाई बहुत हॉट लग रहे हैं। बेबो एक क्वीन हैं। दोनों की जोड़ी कमाल लग रही है।'आलिया भट्ट ने कमेंट करते हुए लिखा, 'उफ्फ्फ।' अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने भी गाने पर रिएक्ट कर लिखा, 'ओएमजी।'इसके अलावा करिश्मा कपूर ने कमेंट में लिखा, 'लव।' वहीं, सोनम कपूर ने फायर इमोजी के साथ अपना प्यार जाहिर किया।महीप कपूर ने गाने की तारीफ करते हुए लिखा, 'जबरदस्त।' वहीं, शनाया कपूर ने इसे 'अनरियल' बताया। सितारों के इन कमेंट्स से साफ है कि शाहरुख खान के नए गाने ने सभी का ध्यान खींच लिया है।

15 साल बाद जमी किंग खान-करीना की जोड़ी

'डैडी कूल' गाने में वे करीना कपूर के साथ नजर आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने के जरिए शाहरुख और करीना कपूर की जोड़ी करीब 15 साल बाद एक बार फिर परदे पर नजर आने वाली है। दोनों को इससे पहले साल 2011 की फिल्म 'रा.वन' में साथ देखा गया था।



इस गाने के बीट्स एनर्जी से भरपूर हैं। शानदार रेट्रो अंदाज के साथ शाहरुख खान और करीना कपूर अपने डांस मूव्स से डांस फ्लोर पर आग लगाते नजर आ रहे हैं। डांस के मामले में शाहरुख खान और करीना कपूर दोनों ही एक-दूसरे को भरपूर टक्कर देते दिख रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है। करीना कपूर का अंदाज काफी बोल्ड है।