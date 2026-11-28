‘बिग बॉस 20’ के हालिया एपिसोड में काजी तौकीर काफी भावुक दिखाई दिये। इस दौरान प्रतिभागी ने कश्मीर पर बात की। उन्होंने आम्रपाली से एक बातचीत के दौरान अपने बचपन और वहां के माहौल पर बात की। काजी ने अरिशफा से लड़ाई होने के बाद अपने पुराने दिनों को साझा किया।

कश्मीर पर क्या बोले काजी?

बिग बॉस 20’ में बीते एपिसोड में लड़ाई के दौरान अरिशफा ने अपने घर की मुश्किलों के बारे में बताया था। इस पर काजी ने आम्रपाली के सामने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कश्मीर पर बात की और यह भी बोले वह इसे कभी भी इसका उपयोग विक्टिम कार्ड की तरह नहीं करते। अपने जीवन से तुलना करते हुए काजी ने कहा, ‘मैं तो कश्मीर से हूं फिर।’ यह बताते हुए कि उन्होंने भी बचपन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने पूछा, ‘मैंने बड़े होते हुए कई चीजें देखी हैं। क्या मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं?' उन्होंने आगे कहा कि उन अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत इंसान बनाया है।