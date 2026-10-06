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Hindi News ›   Entertainment ›   Rise And Fall S2 Bollywood themed fun activity and Ultimate Ruler race in Gautam Gulati and Shehzad Poonawalla

राइज एंड फॉल सीजन 2: शो में बॉलीवुड थीम पर सजी महफिल; जमकर हुई मस्ती, 'अल्टीमेट रूलर' का दावेदार कौन?

Tue, 06 Oct 2026 03:14 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Tue, 06 Oct 2026 03:14 PM IST
सार

Rise And Fall Season 2: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में हाल ही में भरपूर मस्ती देखने को मिली। इसके अलावा 'अल्टीमेट रूलर' की रेस भी जारी है, जिसके दो लोग मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं।

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Rise And Fall S2 Bollywood themed fun activity and Ultimate Ruler race in Gautam Gulati and Shehzad Poonawalla
राइज एंड फॉल सीजन 2 - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिल रहा है। कभी प्रतिभागियों के बीच झगड़े और बहस होती हैं, तो कभी कमाल की केमिस्ट्री नजर आती है। हाल ही में बॉलीवुड थीम पर सभी ने खूब मस्ती की। तेज प्रताप यादव संजय दत्त स्टाइल में उन्हीं का डायलॉग बोलते दिखे।

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बॉलीवुड थीम से रोशन हुआ शो
प्राइम वीडियो पर शो का नया प्रोमा जारी किया गया है। इसमें बॉलीवुड की थीम पर सभी प्रतिभागी एक्ट करते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव को संजय दत्त की चर्चित फिल्म 'वास्तव' से उनका किरदार निभाते देखा गया। वे संजय दत्त का आइकॉनिक डायलॉग '50 तोला' सोना भी बड़े स्टाइल में बोलते दिखे। वहीं, शहजाद पूनावाला ने भी संजय दत्त का 'मुन्नाभाई' वाला किरदार प्ले किया। 

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इरीना रुदाकोवा  के करीब आए तेज प्रताप?
इस बीच शो में तेज प्रताप यादव को इरीना रुदाकोवा के साथ डांस करते देखा गया। उनका अंदाज देखकर स्वरा भास्कर हंसने लगीं और बोलीं, 'लालू जी सब देख रहे हैं'। प्रोमो जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन लिखा है, 'लाइट, कैमरा, बॉलीवुड'। यह शो प्राइम वीडियो और एम एक्स प्लेयर पर मुफ्त स्ट्रीम हो रहा है। हर दिन दोपहर 12 बजे इसका नया एपिसोड आता है। 

 

 

 

 

 

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अल्टीमेट रूलर का दावेदार कौन?
इसके अलावा 'राइड एंड फॉल सीजन 2' में 'अल्टीमेट रूलर' की रेस भी है। कई लोगों के बाहर होने के बाद गौतम गुलाटी और शहजाद पूनावाला 'अल्टीमेट रूलर' के लिए फाइनल दावेदार बनकर उभरे। शो में 'अल्टीमेट रूलर' बनने की दौड़ अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। मुकाबले में गौतम और शहजा पूनावाला आखिरी दो दावेदार हैं। जैसे-जैसे मुकाबला सिमटा, कई एलिमिनेशन के बाद 'टावर' में हालात बदल गए। अब गौतम और शहजाद के बीच इस खास टाइटल के लिए टक्कर होगी।

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