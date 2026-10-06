राइज एंड फॉल सीजन 2: शो में बॉलीवुड थीम पर सजी महफिल; जमकर हुई मस्ती, 'अल्टीमेट रूलर' का दावेदार कौन?

शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिल रहा है। कभी प्रतिभागियों के बीच झगड़े और बहस होती हैं, तो कभी कमाल की केमिस्ट्री नजर आती है। हाल ही में बॉलीवुड थीम पर सभी ने खूब मस्ती की। तेज प्रताप यादव संजय दत्त स्टाइल में उन्हीं का डायलॉग बोलते दिखे।

विज्ञापन





बॉलीवुड थीम से रोशन हुआ शो

प्राइम वीडियो पर शो का नया प्रोमा जारी किया गया है। इसमें बॉलीवुड की थीम पर सभी प्रतिभागी एक्ट करते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव को संजय दत्त की चर्चित फिल्म 'वास्तव' से उनका किरदार निभाते देखा गया। वे संजय दत्त का आइकॉनिक डायलॉग '50 तोला' सोना भी बड़े स्टाइल में बोलते दिखे। वहीं, शहजाद पूनावाला ने भी संजय दत्त का 'मुन्नाभाई' वाला किरदार प्ले किया।