राइज एंड फॉल 2: करण पटेल को हराकर शहजाद पूनावाला ने हासिल किया फिनाले का टिकट, बने पहले फाइनलिस्ट

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इस बीच एक प्रतियोगी ने अपनी रणनीति और खेल के दम पर फिनाले का पहला टिकट हासिल कर लिया है। वह इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन गए हैं। यह कंटेस्टेंट कोई और नहीं, बल्कि शहजाद पूनावाला हैं। इसके साथ ही उन्होंने शो के आखिरी मुकाबले की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। विज्ञापन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। जल्द ही शो को उसका विनर मिल जाएगा। ऐसे में अब फिनाले की रेस दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। शो में हर कंटेस्टेंट अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है।

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दिलचस्प रहा है शहजाद का सफर

टीवी डिबेट्स के लिए पहचाने जाने वाले शहजाद ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर होने के बावजूद रियलिटी शो में हिस्सा लिया। शो में उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। इस दौरान उन्होंने दो बार अल्टीमेट रूलर का खिताब जीता और एक बार तख्ता पलट भी किया।



शो में उनकी रणनीति और खेलने के तरीके को लेकर दूसरे कंटेस्टेंट्स और पहले शो से बाहर हो चुके प्रतिभागियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। टावर में बदलते सत्ता समीकरणों और गठबंधनों के बीच शहजाद ने ज्यादातर अपनी रणनीति और बातचीत के दम पर खेल को आगे बढ़ाया। उन्होंने शारीरिक ताकत के बजाय अपनी बातों और गेम प्लान पर ज्यादा भरोसा किया।



शहजाद की टीम ने उनके फिनाले में पहुंचने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। टीम ने यह भी कहा कि शहजाद की वजह से शो को काफी पब्लिसिटी मिली और इसकी टीआरपी के साथ दर्शकों की संख्या बढ़ाने में भी उनका योगदान रहा है।

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