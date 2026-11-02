दीया मिर्जा: अभिनेत्री के बयान पर क्यों हुआ विवाद? भाजपा नेता ने जताई नाराजगी, कहा- इनके जैसे लोग सनातन विरोधी

बोले- 'मुख्यमंत्री से बात करूंगा'

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अभिनेत्री दीया मिर्जा के पर्यावरण दिवाली कैंपेन पर राज्य मंत्री नितेश राणे ने कहा, 'दीया मिर्जा ने दिवाली के बारे में ट्वीट किया है, लेकिन वह ईद, मुहर्रम या बकरीद के दौरान कभी ट्वीट या ऐसी सलाह नहीं देतीं। वे सिर्फ एनवायरनमेंट-फ्रेंडली होली की बात करती हैं। उन्हें एनवायरनमेंट-फ्रेंडली रमजान और बकरीद के बारे में भी बोलना चाहिए। उनके जैसे लोग सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। मैं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने पर ध्यान दूंगा'।

विवाद शुरू होने पर बीएमसी ने दीया का वीडियो कथित तौर पर डिलीट कर दिया है।



#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On actress Dia Mirza's pollution-free Diwali campaign, State Minister Nitesh Rane says, "Dia Mirza has tweeted about Diwali, but she never tweets or offers such advice during Eid, Muharram or Bakri Eid. They only talk about an environment-friendly Holi. They should also speak about an environment-friendly Ramzan and Bakri Eid... People like her are against the Sanatan Hindu religion... I will discuss this issue with the CM and focus on preventing such matters in the future." — ANI (@ANI) November 2, 2026