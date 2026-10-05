{"_id":"6ac3389404db755f700f478f","slug":"rise-and-fall-2-kajal-raghwani-claims-aamrapali-dubey-removed-her-from-several-films-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राइज एंड फॉल 2: काजल राघवानी ने खोले भोजपुरी इंडस्ट्री के राज, आम्रपाली दुबे पर लगाए गंभीर आरोप","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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दरअसल, जब काजल से पूछा गया कि क्या उन्होंने पहले आम्रपाली के साथ काम किया है और क्या दोनों के बीच कभी कोई विवाद हुआ था। इस पर काजल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया था। एक्ट्रेस ने यह भी दावा किया कि बाद में उनको पता चला कि इनमें से कुछ फैसलों के पीछे आम्रपाली का हाथ था। विज्ञापन रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है। कंटेस्टेंट गेम खेलने के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी एक-दूसरे को बता रहे हैं। हाल ही में सारा गुरपाल के साथ बात करते हुए भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने आम्रपाली दुबे संग अपने पुराने प्रोफेशनल रिश्ते को लेकर बात की और बताया कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ।

क्या बोलीं काजल राघवानी?

काजल ने कहा कि अगर वह किसी फिल्म में काम कर रही होती थीं और उसमें उनका कोई गाना अच्छा और फेमस हो जाता था, तो कई बार वह गाना आम्रपाली को दे दिया जाता था। अभिनेत्री ने कहा, 'वो जिनके साथ रेगुलर काम करती है, वो एक एक्टर है और वो उनकी ही ज्यादातर फिल्में करती है। मुझे कई फिल्मों से निकाला गया था। फिर मेरे पास वो चीजें आई हैं कि हां, इन्होंने निकाला।”



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काजल ने लगाए कई आरोप

अपनी बात जारी रखते हुए काजल ने आगे कहा, 'अगर मैं कोई फिल्म कर रही हूं और उसमें कोई गाना अच्छा आ गया, तो वो गाना अपने पर शिफ्ट करवा लेते थे। तो यही सब चीजें थीं।' एक्ट्रेस ने कहा कि इन मुद्दों पर बोलने की उनकी अपनी वजह थी।



एक्ट्रेस ने कहा कि जब उन्होंने इस बारे में बात की तो कई लोगों को उनकी बात बुरी लगी। काजल ने कहा, 'मैंने जो भी है, वो जेनुइन रीजन रखा। तो लोगों को मिर्ची लग गई, बुरा लग गया।'

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