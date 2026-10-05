राइज एंड फॉल 2: काजल राघवानी ने खोले भोजपुरी इंडस्ट्री के राज, आम्रपाली दुबे पर लगाए गंभीर आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:12 AM IST
सार
Kajal Raghwani On Aamrapali Dubey: 'राइज एंड फॉल 2' की कंटेस्टेंट काजल राघवानी ने हाल ही में को-कंटेस्टेंट से बात करते हुए आम्रपाली दुबे पर कई आरोप लगाए। आइए जानते हैं कि काजल ने क्या कहा।
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विस्तार
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है। कंटेस्टेंट गेम खेलने के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी एक-दूसरे को बता रहे हैं। हाल ही में सारा गुरपाल के साथ बात करते हुए भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने आम्रपाली दुबे संग अपने पुराने प्रोफेशनल रिश्ते को लेकर बात की और बताया कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ।
दरअसल, जब काजल से पूछा गया कि क्या उन्होंने पहले आम्रपाली के साथ काम किया है और क्या दोनों के बीच कभी कोई विवाद हुआ था। इस पर काजल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया था। एक्ट्रेस ने यह भी दावा किया कि बाद में उनको पता चला कि इनमें से कुछ फैसलों के पीछे आम्रपाली का हाथ था।
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दरअसल, जब काजल से पूछा गया कि क्या उन्होंने पहले आम्रपाली के साथ काम किया है और क्या दोनों के बीच कभी कोई विवाद हुआ था। इस पर काजल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया था। एक्ट्रेस ने यह भी दावा किया कि बाद में उनको पता चला कि इनमें से कुछ फैसलों के पीछे आम्रपाली का हाथ था।
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क्या बोलीं काजल राघवानी?
काजल ने कहा कि अगर वह किसी फिल्म में काम कर रही होती थीं और उसमें उनका कोई गाना अच्छा और फेमस हो जाता था, तो कई बार वह गाना आम्रपाली को दे दिया जाता था। अभिनेत्री ने कहा, 'वो जिनके साथ रेगुलर काम करती है, वो एक एक्टर है और वो उनकी ही ज्यादातर फिल्में करती है। मुझे कई फिल्मों से निकाला गया था। फिर मेरे पास वो चीजें आई हैं कि हां, इन्होंने निकाला।”
काजल ने कहा कि अगर वह किसी फिल्म में काम कर रही होती थीं और उसमें उनका कोई गाना अच्छा और फेमस हो जाता था, तो कई बार वह गाना आम्रपाली को दे दिया जाता था। अभिनेत्री ने कहा, 'वो जिनके साथ रेगुलर काम करती है, वो एक एक्टर है और वो उनकी ही ज्यादातर फिल्में करती है। मुझे कई फिल्मों से निकाला गया था। फिर मेरे पास वो चीजें आई हैं कि हां, इन्होंने निकाला।”
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काजल ने लगाए कई आरोप
अपनी बात जारी रखते हुए काजल ने आगे कहा, 'अगर मैं कोई फिल्म कर रही हूं और उसमें कोई गाना अच्छा आ गया, तो वो गाना अपने पर शिफ्ट करवा लेते थे। तो यही सब चीजें थीं।' एक्ट्रेस ने कहा कि इन मुद्दों पर बोलने की उनकी अपनी वजह थी।
एक्ट्रेस ने कहा कि जब उन्होंने इस बारे में बात की तो कई लोगों को उनकी बात बुरी लगी। काजल ने कहा, 'मैंने जो भी है, वो जेनुइन रीजन रखा। तो लोगों को मिर्ची लग गई, बुरा लग गया।'
अपनी बात जारी रखते हुए काजल ने आगे कहा, 'अगर मैं कोई फिल्म कर रही हूं और उसमें कोई गाना अच्छा आ गया, तो वो गाना अपने पर शिफ्ट करवा लेते थे। तो यही सब चीजें थीं।' एक्ट्रेस ने कहा कि इन मुद्दों पर बोलने की उनकी अपनी वजह थी।
एक्ट्रेस ने कहा कि जब उन्होंने इस बारे में बात की तो कई लोगों को उनकी बात बुरी लगी। काजल ने कहा, 'मैंने जो भी है, वो जेनुइन रीजन रखा। तो लोगों को मिर्ची लग गई, बुरा लग गया।'
काजल ने किया किसका जिक्र?
काजल ने आगे अपनी और आम्रपाली की इंडस्ट्री में स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि आम्रपाली के पीछे एक स्टार का सपोर्ट था, जिसकी वजह से वह ये चीजें कर पा रही थीं। एक्ट्रेस ने कहा, 'आपके पास एक स्टार है आपके पीछे, तो आप ये चीजें कर पा रही हैं। मैं नहीं कर पा रही थी।' अब ऐसा माना जा रहा है कि काजल यहां एक्टर दिनेश लाल यादव की तरफ इशारा कर रही थीं। हालांकि, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया।
काजल ने आगे अपनी और आम्रपाली की इंडस्ट्री में स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि आम्रपाली के पीछे एक स्टार का सपोर्ट था, जिसकी वजह से वह ये चीजें कर पा रही थीं। एक्ट्रेस ने कहा, 'आपके पास एक स्टार है आपके पीछे, तो आप ये चीजें कर पा रही हैं। मैं नहीं कर पा रही थी।' अब ऐसा माना जा रहा है कि काजल यहां एक्टर दिनेश लाल यादव की तरफ इशारा कर रही थीं। हालांकि, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया।
- बता दें कि 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को बनिजय एशिया ने प्रोड्यूस किया है।
- शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं।
- यह शो प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है।
- इसके नए एपिसोड रोजाना दोपहर 12 बजे रिलीज होते हैं।