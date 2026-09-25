द पैराडाइज: फिल्म को मिली शानदार ओपनिंग पर दुखी है यह एक्टर, बोला- मानसिक रूप से बहुत तकलीफ हुई; जानें वजह

फिल्म 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर अनुमान के अनुसार ही कलेक्शन किया। मगर फिर भी इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले रेमो रहीम ने फिल्म को लेकर अपना दर्द बयां किया है।

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फिल्म को लेकर क्या बोले रेमो रहीम?

नानी और श्रीकांत ओडेला की फिल्म 'द पैराडाइज' में रेमो रहीम ने सहायक भूमिका निभाई थी। मगर फिल्म में अपने किरदार के स्क्रीन टाइम को लेकर एक्टर जरा भी खुश नहीं हैं। इंस्टाग्राम में वीडियो पोस्ट कर रेमो रहीम ने अपना दुख बयां किया। उन्होंने कहा, ‘मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिल्म 'द पैराडाइज' में मेरा ट्रक वाला सीन असल में 5-7 मिनट लंबा है। लेकिन फिल्म की लंबाई के कारण, उन्हें इसे छोटा करना पड़ा।’