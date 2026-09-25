डामियानो डेविड-डव कैमरन वेडिंग; इटली में भव्य अंदाज में हुई चर्चित कपल की शादी, रोमांटिक तस्वीरें वायरल

इस साल जनवरी में की थी सगाई

उन्होंने एक मीडिया आउटलेट से कहा, 'वह मेरी जिंदगी में मिले सबसे अच्छे इंसान हैं। आप उनके साथ बस दो मिनट बिताइए और आपको पता चल जाएगा कि वह कितने उदार, मासूम और दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं। वे सच में एक बहुत अच्छे और संवेदनशील इंसान हैं'। जनवरी 2026 में कैमरन ने इंस्टाग्राम पर अपनी रिंग दिखाते हुए एक पोस्ट में बताया कि उनकी और डेविड की सगाई हो गई है। अब इस कपल ने शादी रचा ली है। इनके फैंस बधाई दे रहे हैं।



