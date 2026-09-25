सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल: समारोह में सम्मानित होंगे आमिर खान, दिखाई जाएगी यह फिल्म; क्या होगा खास?

37वें सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जल्द होने वाला है। यह आयोजन बॉलीवुड के लिए भी खास होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को सम्मान मिलते वक्त अभिनेता आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर मौजूद रहेंगे।

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क्यों मिल रहा ‘लगान’ को सम्मान?

फिल्म ‘लगान’ ने हाल ही में अपने 25 साल पूरे किए थे। इस वजह से 37वें सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को स्क्रीन आइकॉन अवॉर्ड मिलने जा रहा है। वैरायटी के अनुसार, इस खास मौके पर आमिर खान और फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर भी फेस्टिवल का हिस्सा रहेंगे।