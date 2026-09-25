बिग बॉस 20: ईशा को नहीं पसंद ये कंटेस्टेंट, काजी और यंग के बीच हुई जमकर लड़ाई; देखें वीडियो

अगले वीडियो में काजी तौकीर और यंग के बीच जमकर भिड़ंत देखने को मिलती है। दरअसल, कैप्टेंसी टास्क के बीच यंग और काजी के बीच के बीच लड़ाई हो जाती है। यंग कहते हैं कि काजी की वजह से उनको चोट लग गई। लेकिन काजी इस बात से इंकार करते हैं। इसके बाद यंग पागल कहते हैं और काजी भी इसका जवाब देते नजर आते हैं।इसके बाद काजी अपनी टीशर्ट निकाल देते हैं और यंग से भिड़ जाते हैं। यंग भी उनका बराबर जवाब देते दिखते हैं। इस वीडियो से ये साफ हो गया है कि आने वाले एपिसोड में दोनों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिलेगा।