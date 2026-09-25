फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bigg Boss 20 Isha Reveals She Dislikes Kazi Kazi And Young Clash During Captaincy Task

बिग बॉस 20: ईशा को नहीं पसंद ये कंटेस्टेंट, काजी और यंग के बीच हुई जमकर लड़ाई; देखें वीडियो

Fri, 25 Sep 2026 03:43 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 25 Sep 2026 03:43 PM IST
सार

Bigg Boss 20: शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। अब मेकर्स ने कुछ प्रोमो शेयर किए हैं। जानिए वीडियोज में क्या है खास। 

विज्ञापन
Bigg Boss 20 Isha Reveals She Dislikes Kazi Kazi And Young Clash During Captaincy Task
बिग बॉस 20 - फोटो : इंस्टाग्राम @jiohotstarreality

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेकर्स ने शो से जुड़े कुछ प्रोमो वीडियोज शेयर किए हैं। जहां एक वीडियो में प्यार भरी बातें देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरे वीडियो में जमकर हंगामा और गाली-गलौज देखने को मिल रही है। जानिए क्या है पूरा मामला। 
विज्ञापन

Bigg Boss 20 Isha Reveals She Dislikes Kazi Kazi And Young Clash During Captaincy Task
बिग बॉस 20 - फोटो : इंस्टाग्राम @jiohotstarreality
ईशा को नहीं पसंद ये कंटेस्टेंट
एक वीडियो में ईशा रिखी और रीति तिवारी आपस में बातचीत करते दिख रहे हैं। इस बीच ईशा कहती हैं, 'काजी ना मेरे लिए सच बताऊं तो एक्सिस्ट नहीं करता। मेरे नॉमिनेशन में वो रिपीट पर है। उसका कारण है। मुझे वो इंसान समझ ही नहीं आ रहा। मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूं। मेरे लिए वो मनोरंजक नहीं है। मुझे वो बोरिंग लगता है। उसके पास झूठी पर्सनालिटी दिखाने के अलावा कुछ था नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसपर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी क्योंकि वो मेरा पर्सन नहीं है।'
विज्ञापन
विज्ञापन

Bigg Boss 20 Isha Reveals She Dislikes Kazi Kazi And Young Clash During Captaincy Task
बिग बॉस 20 - फोटो : इंस्टाग्राम @jiohotstarreality
 काजी और यंग के बीच हुई बहस
अगले वीडियो में काजी तौकीर और यंग के बीच जमकर भिड़ंत देखने को मिलती है। दरअसल, कैप्टेंसी टास्क के बीच यंग और काजी के बीच के बीच लड़ाई हो जाती है। यंग कहते हैं कि काजी की वजह से उनको चोट लग गई। लेकिन काजी इस बात से इंकार करते हैं। इसके बाद यंग पागल कहते हैं और काजी भी इसका जवाब देते नजर आते हैं।

इसके बाद काजी अपनी टीशर्ट निकाल देते हैं और यंग से भिड़ जाते हैं। यंग भी उनका बराबर जवाब देते दिखते हैं। इस वीडियो से ये साफ हो गया है कि आने वाले एपिसोड में दोनों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। 

देखें वीडियो-

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed