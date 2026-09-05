प्रियदर्शन: क्यों अमिताभ बच्चन को भगवान मानते हैं फिल्ममेकर? सुनाया फिल्म 'कसौटी' से जुड़ा किस्सा

जाने-माने फिल्ममेकर ने याद किया कि कैसे, फिल्मों के शौकीन एक युवा के तौर पर, वे बड़े पर्दे पर सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। आईएनएस के साथ बातचीत में, प्रियदर्शन ने 'कसौटी' फिल्म के पहले दिन का शो देखने के लिए टिकट पाने की कोशिश के अपने अनुभव को याद किया। इसके साथ उन्होंने बताया वह याद आज भी उनके जेहन में ताजा है।प्रियदर्शन ने कहा, 'पहले दिन 'कसौटी' का टिकट लेने की कोशिश में मुझे एक बड़ा जख्म मिला था, जो आज भी है। मेरे लिए अमिताभ बच्चन भगवान थे और आज भी हैं।'