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लव एंड वॉर: जख्मी हाथ के साथ गाड़ी चलाते दिखे रणबीर, भंसाली की फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज; कब आएगी फिल्म?

Thu, 24 Sep 2026 11:55 AM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Thu, 24 Sep 2026 11:55 AM IST
सार

Love and War first Look: संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का पोस्टर रिलीज हो चुका है। फिल्म के पहले लुक में रणबीर कपूर की झलक सामने आई है।

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Ranbir kapoor first look from sanjay leela bhansali Love and War released alia bhatt vicky kaushal
लव एंड वार फिल्म - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'लव एंड वॉर' का पहला पोस्टर गुरुवार को रिलीज हुआ। इस फर्स्ट लुक पोस्टर के जरिए मेकर्स ने फिल्म से रणबीर कपूर की पहली झलक साझा की है। संजय लीला भंसाली निर्देशित इस फिल्म में पहली बार रणबीर-आलिया और विक्की साथ नजर आएंगे। इस पाेस्टर के जरिए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी कन्फर्म कर दी है। यह अगले साल 21 जनवरी को रिलीज होगी। 
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पहले पोस्टर में क्या है खास?
 फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में रणबीर विंटेज कार चलाते नजर आ रहे हैं। वो एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं, वहीं उनका दूसरा हाथ जख्मी है और उससे खून बह रहा है। बता दें कि भंसाली की यह कहानी पुराने दौर में सेट है। फिल्म के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एडिटर और कंपाेजर सब कुछ खुद भंसाली ही हैं।
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संजय लीला भंसाली की कहानी
निर्देशक संजय लीला भंसाली की रोमांटिक कहानियों के दर्शक पहले ही दीवाने हैं। अब निर्देशक की कहानी और रणबीर का वही एनिमल जैसा पुराना लुक सिनेमाघरों में फैंस को लुभा सकता है। पोस्टर में वह ए विंटेज ब्लू कार में रेट्रो लुक में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही उनकी हाथों से निकलता हुआ खून इस कहानी के एक्शन मोड में होने के संकेत दे रहा है।  इसके पोस्टर रिलीज के साथ कैप्शन में 'वो रुतबा, वो रब, वो जुनून' लिखा हुआ है। यह साफ तौर पर झलक रहा है कि फिल्म में जबरदस्त रोमांस और एक्शन होने वाला है। फिल्म में रणबीर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल का होना इसे फैंस के लिए और भी ज्यादा रोमांचक बना रहा है। 

 
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फिल्म 'सांवरिया' - फोटो : सोशल मीडिया
19 साल बाद साथ काम करेंगे रणबीर और संजय 
साल 2007 में फिल्म 'सांवरिया' से रणबीर कपूर ने फिल्मी दुनिया में अपना डेब्यू किया था। फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था। अब करीब 19 साल बाद संजय और रणबीर कपूर एक साथ काम करने वाले हैं। फिल्म लव एंड वार की दूसरी खास बात यह भी है कि रणबीर अपनी पत्नी आलिया के साथ रोमांस करते नजर आने वाले हैं। जो कि फैंस के लिए एक अलग अनुभव होगा। 
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