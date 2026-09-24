बिग बॉस 20: सलमान खान पर क्यों नाराज हुए सुनील पाल? 'बिग बॉस' को बताया 'कलंकित' शो, कहा- 'भाईजान इसे बंद करिए'

'सलमान को स्टार हमने बनाया'

अपनी टिप्पणी पर सलमान की नाराजगी को लेकर वे आश्वस्त दिखे कि वे बुरा नहीं मानेंगे। सुनील पाल ने कहा, 'सलमान खान को हमने बनाया है। सलमान ने हमें नहीं बनाया है। सलमान खान स्टार हम सबकी वजह से हैं। जनता की वजह से। हमने उनकी सैंकड़ों फिल्में देखी हैं। वे इसका बुरा नहीं मानेंगे। सलमान भाई, अक्षय कुमार, शाहरुख खान सब लोग सबक ले लीजिए। आप लोगों का टाइम पास बहुत ज्यादा चल रहा है'। सुनील ने आगे कहा, 'दो करोड़ में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने इतना अच्छा कलेक्शन किया है। पांच सौ करोड़ की फिल्म पांच करोड़ रुपये भी नहीं कमा पा रही है। शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े स्टार हैं'।

