निक जोनस: प्राइवेट जेट से यात्रा, परिवार-दोस्तों संग सेलिब्रेशन, प्रियंका चोपड़ा ने यूं मनाया पति का जन्मदिन

सिंगर-एक्टर निक जोनस ने फैंस को अपने 'परफेक्ट बर्थडे वीक' की झलक दिखाई है। 16 सितंबर को वे 34 वर्ष के हुए। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पति का जन्मदिन भव्य स्तर पर मनाया। आयोजन में प्रियंका और बेटी मालती के अलावा परिवार के अन्य सदस्य और करीबी दोस्त भी शामिल रहे। तस्वीरों में देखिए बर्थडे वीक की झलकियां...

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