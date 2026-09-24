एमी पुरस्कार: वीर दास की 'फूल वॉल्यूम' को मिला नामांकन; मानव कौल की 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' भी रेस में शामिल

'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' को किस श्रेणी में नामांकन मिला?

सोनी लिव की स्पोर्ट्स-ड्रामा सीरीज 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2026 में नॉमिनेशन मिला है। इस सीरीज को 'बेस्ट ड्रामा सीरीज' कैटेगरी के लिए नामांकित किया गया है।

इस सीरीज के जरिए कश्मीर, फुटबॉल और वहां के लोगों की जिंदगी से जुड़ी इस कहानी को दुनियाभर में पहचान मिली है। मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब स्टारर यह सीरीज दो ऐसे लोगों की अनोखी कहानी है, जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत से एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 20 ऐसे पक्के इरादे वाले खिलाड़ियों को एक साथ किया, जिन्हें पहले कम आंका गया था। खेल के प्रति उनके जुनून को हिम्मत, त्याग और उम्मीद की कहानी में बदल दिया। यह सीरीज दिसंबर 2025 में सोनी लिव पर रिलीज हुई थी।